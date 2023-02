Prosegue senza sosta la vendetta di Shakira, che ha intenzione di dare voce a tutto il proprio rancore finché nemmeno più un grammo ne sarà rimasto nelle sue vene. Dopo aver messo in musica la rottura con Gerard Piqué attraverso due canzoni, l’ultima delle quali è appena uscita, la popstar ha rilasciato la prima intervista da quando lei e il calciatore si sono detti addio. Lo ha fatto al canale messicano Las estrellas: “Sono rimasta a lungo in silenzio, cercando di elaborare il tuto. È difficile parlarne perché quello che sta succedendo è sotto gli occhi di tutti, non è una rottura normale. È difficile sia per me che per i miei figli” ha raccontato, spiegando il ruolo che la musica ha avuto nell’aiutarla ad elaborare quanto accaduto: “I miei testi sono molto più eloquenti di me, ho cercato di essere onesta e di usare la musica come catarsi. A volte è anche più efficace che andare dallo psicologo”.

Va bene la terapia, va bene la musica, ma evidentemente per Shakira non c’è nulla di più soddisfacente del tirare frecciatine non solo a Piqué ma anche alla compagna di lui, Clara Chia Marti. Sembra infatti fin troppo facile scorgere un riferimento a Clara nelle parole usate dalla cantante nel corso dell’intervista: “All’inferno c’è un posto riservato alle donne che non supportano le altre donne“. A quanto pare da almeno due anni e mezzo Clara approfittava di ogni assenza di Shakira per andare a casa sua e stare con Piqué. Non esattamente un atteggiamento di solidarietà femminile. Tutto questo avrebbe temprato la popstar, che sfida a muso duro le circostanze: “Sono pronta per il prossimo round. Che la vita venga a mostrami cos’altro c’è da affrontare”.