Beatrice Quinta di X Factor direbbe: “È solo sesso, non mi parlare d’amore adesso”. E solo sesso sarebbe stato anche tra Cristiano Ronaldo e l’influencer e modella di OnlyFans Daniella Chavez. I fatti risalirebbero al 2015, quando il calciatore faceva coppia fissa con Irina Shayk. Secondo quel che ha rivelato sui social Daniella, tra di loro ci sarebbe stata una storia fatta solo di divertimento. Non solo: ci sarebbe anche un video a testimoniarlo.

“Se qualcuno va con un’altra persona che non è il suo partner, ma è una persona libera nella mente e nel corpo senza dare spiegazioni, è infedeltà?” domanda Daniella Chavez su Twitter. “Quindi con Cristiano siamo stati infedeli? Era solo divertimento e con il mio permesso! Esiste anche l’amore libero. Lui ha la menta aperta e libera e io lo stesso“. L’influencer prosegue con le rivelazioni: “L’ho sempre negato, ho inventato tante cose per uscirne, ma non ce la faccio più. Ho anche un video nostro, ma non posso caricarlo per la privacy e in questa clip si vede proprio tutto. Ovviamente io non lo pubblicherò”. La vicenda quindi sarebbe avvenuta prima della storia di Ronaldo con Georgina Rodriguez. Al momento il calciatore non ha rilasciato alcun commento a tal proposito.