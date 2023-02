Era seduta dietro all’amica di una vita, Maria De Filippi. Sabrina Ferilli, composta nella manifestazione del dolore, è riuscita ad essere presente ai funerali di Maurizio Costanzo che si sono tenuti oggi 27 febbraio nella basilica di Santa Maria in Montesanto (la ‘Chiesa degli Artisti’ di piazza del Popolo). E proprio il 26 febbraio l’attrice aveva pubblicato su Instagram uno scatto fatto all’eroporto di Tokyo, dove si trovava, con una semplice scritta: “Arrivo”. Stanto a quanto riportato da Leggo, Ferilli si trovava in Giappone e non è però chiaro se il rientro coincidesse già con la data di ieri o se sia rientrata prima. In molti sui social hanno apprezzato il fatto che Ferilli fosse vicina all’amica, con compostezza: “La Ferilli che si trovava dall’altra parte del mondo ha preso il primo aereo per stare accanto a lei alla sua migliore amica Maria de Filippi“, “Più persone come Sabrina Ferilli, che prende il primo volo da Tokyo per stare vicina a Maria in un momento come questo“, “Che amicizia quella di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. È proprio vero che gli amici si vedono nel momento del bisogno, e per lei che ha preso il primo aereo per correre dalla sua migliore amica, sinceramente, non occorre aggiungere altro“.

