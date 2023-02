“Papino, l’ondata d’amore che ci ha sommersi è merito del bene che hai dato a tantisisme persone. Non hai avuto tre figli ma molti di più. In molti ti hanno considerato un padre”. Inizia così, alla fine del rito funebre celebrato alla basilica di Santa Maria in Montesanto (la ‘Chiesa degli Artisti’ di piazza del Popolo), la lettera di Camilla, la primogenita di Maurizio Costanzo. “Ci lasci un’eredità importante – ha continuato Camilla tra le lacrime – il tuo più grande insegnamento, l’umiltà. Non ti saresti mai aspettato questa grande dimostrazione d’affetto. Ci avresti detto, come sempre, ‘ma vi rendete conto? Tutto questo per me’. Ora sei per mano a Sordi e Gassmann, ti immaginiamo mentre in Paradiso organizzi un altro dei tuoi talk show”. Tanti i presenti in lacrime. Maria De Filippi commossa, assieme al figlio Gabriele e a Pier Silvio Berlusconi, seduto accanto a lei.