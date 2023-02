“Maurizio, io non ci sarò oggi al tuo funerale, perché soffro di pressione bassa e quando provo forti emozioni svengo. Ecco non voglio sentirmi male e rubarti la scena in questo giorno, ma sappi che sono lì con te”. Così Sandra Milo a Storie Italiane. L’attrice ha ricordato Maurizio Costanzo: “Molti non mi chiamavano, pensavano fossi sciocca, non avevo molto lavoro. Lui disse ‘guardate che Sandra è una intelligente’ e spendendo belle parole per me mi permise di tornare a lavorare”. Milo ha detto di aver sentito il giornalista poco tempo fa: l’idea di Costanzo era quella di celebrare i 90 anni dell’attrice, a marzo, al Maurizio Costanzo Show.