“L’ho vista provata quando sono andata a Roma la settimana scorsa. Era triste, magra, un po’ lontana. Ho pensato che fosse stanca. Certo, sapevamo degli acciacchi di Costanzo…”. Così Luciana Littizzetto, durante il programma La Bomba a Rado Deejay, parla di Maria De Filippi riferendo come l’abbia trovata nei giorni che hanno preceduto la morte di Maurizio Costanzo.

La comica torinese si trovava nella Capitale per registrare l’ospitata a C’è posta per te. In quell’occasione ha notato che la De Filippi fosse un po’ diversa dal solito, ma nessuno poteva immaginare un epilogo così improvviso. Poi, ricordando il giornalista e il suo Maurizio Costanzo Show, ha dichiarato: “Noi bestie della tv dobbiamo dire grazie perché sono passati tutti da lì, da quel parco. Ha saputo raccontare, e lo faceva ancora adesso, meglio di chiunque altro, i tempi, le mode”.