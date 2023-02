È morta a 42 anni Jamie Cail, ex-campionessa americana di nuoto. Ignote per ora le cause del decesso. È stato il suo compagno, dopo una serata trascorsa in un bar, a trovarla riversa sul pavimento in un appartamento alle Isole Vergini. Stando a quel che riportano i media locali, incluso 7news.com.au, il fidanzato di Cail l’ha portata con un amico alla Myrah Keating-Smith Clinic. Qui è stata sottoposta a rianimazione cardiopolmonare, ma per lei non c’è stato più niente da fare.

La polizia delle Isole Vergini ha notificato l’avvio di un’indagine sulla sua morte. Jamie Cail lavorava in una caffetteria locale nelle Isole Vergini americane. Originaria del New Hampshire, negli anni ’90 aveva riportato ottimi risultati in vasca, vincendo da adolescente una medaglia d’oro con la squadra statunitense ai Campionati Pan Pacific nel 1997 e una medaglia d’argento alla Coppa del mondo di nuoto acquatico nel 1999 in Brasile.