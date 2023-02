“Una tragedia così deve essere evitata. Penso, invece, che oggi si sia voluta la tragedia“. A dirlo, in collegamento con Non è l’Arena da Cutro, dove stamattina si è verificato il naufragio che ha provocato la morte di decine di migranti, è stato un medico-soccorritore ed ex dirigente della polizia di Stato, Orlando Amodeo. “Se io so che c’è una nave in difficoltà, e lo so da ieri, allora le vado incontro. Perché non si è fatto?” ha detto Amodeo. A quel punto, però, Massimo Giletti ha dato la lettura del Viminale e della Guardia costiera, e cioè che i soccorritori non si sono mossi, perché le condizioni del mare, in burrasca, non lo consentivano. Il ministro Matteo Piantedosi, a Cutro stamattina, ha parlato di “mare forza 7”. “Ma le nostre imbarcazioni possono uscire con mare forza 7, lo possono fare tranquillamente, in passato lo abbiamo fatto a 40-50 miglia a sud di Crotone”. Durante la trasmissione è arrivata la nota del Viminale, che “sottoporrà all’Avvocatura dello Stato le gravissime false affermazioni diffuse da alcuni ospiti in occasione della trasmissione Non è l’Arena al fine di promuovere in tutte le sedi la difesa dell’onorabilità del governo, del ministro Piantedosi, di tutte le articolazioni ministeriali e di tutte le istituzioni che sono da sempre impegnate nel sistema dei soccorsi in mare”.

Video La7