Sorteggio abbastanza morbido per le squadre italiane impegnate negli ottavi di Europa League. Nella seconda coppa europea la Juventus, fresca di passaggio attraverso i playoff dove ha schiantato il Nantes, affronterà i tedeschi del Friburgo. La Roma invece se la vedrà con il Real Sociedad. Il Friburgo è attualmente quarto in Bundesliga, mentre il Real Sociedad è terzo nella Liga. In Conference League, dove Fiorentina e Lazio erano in seconda fascia, i viola hanno pescato i turchi del Sivasspor e la Lazio l’Az Alkmaar.

Il quadro completo dell’Europa League

Juventus-Friburgo

Union Berlino-Union Saint Gilloise

Roma-Real Sociedad

Siviglia-Fenerbahce

Bayer Leverkusen-Ferencvaros

Sporting-Arsenal

Manchester United-Betis

Shakhtar-Feyenoord

Il quadro completo della Conference League

Fiorentina-Sivasspor

Lazio-Az Alkmaar

Aek Larnaca-West Ham

Basilea-Slovan Bratislava

Sheriff-Nizza

Gent-Basaksehir

Anderlecht-Villareal

Lech Poznan-Djurgarden