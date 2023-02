Nonostante Sanremo sia finito, continua la polemica riguardo la coppia più seguita sui social: Chiara Ferragni e Fedez. In tanti avevano parlato di come quanto avvenuto dietro le quinte del Festival subito dopo il famoso bacio tra il rapper e Rosa Chemical potesse diventare materiale esclusivo per le riprese della seconda stagione della loro serie: The Ferragnez. A far discutere è stata soprattutto la questione dei diritti d’immagine “che i due influencer avrebbero ceduto solo parzialmente, cosa che si è potuta già intuire guardando il Dietrofestival”, secondo quanto riportato da Fanpage.

Non è tardata ad arrivare la precisazione della Rai riguardo la presenza della troupe del documenario Amazon Prime Video The Ferragnez a Sanremo: “Le immagini girate all’interno del teatro Ariston, incluso il backstage, sono di pertinenza esclusiva della Rai e qualunque utilizzo commerciale ne prevede l’acquisto attraverso la controllata Rai Com. In merito a notizie apparse in questi ultimi giorni su organi di stampa, si fa presente dunque che la troupe di Banijay impegnata a seguire Chiara Ferragni per la serie “The Ferragnez 2” è stata presente all’interno del teatro Ariston di Sanremo durante le prove della conduttrice sul palco (nei giorni 2,3 e 5 febbraio) e invece nel corso delle dirette (nei giorni 7 e 11 febbraio) è sempre stata posizionata fuori dal camerino di Chiara Ferragni senza mai sostare nel backstage del teatro. Anche le immagini girate dalla troupe di Banijay per il documentario “The Ferragnez 2″ troveranno pertanto valorizzazione commerciale attraverso RaiCom. Le ricostruzioni giornalistiche in questione sono state quindi prive di ogni fondamento”.