Sarebbe già naufragata la conoscenza tra Flavio Briatore e Barbara D’Urso. Lo sostiene il settimanale Chi pubblicando scatti dell’imprenditore in compagnia di amici e amiche sul suo yacht nel mar dei Caraibi. A dire il vero i primi sospetti circa un allontanamento tra lui e la conduttrice tv erano arrivati già a San Valentino, quando non si era vista alcuna foto dei deue insieme. Ora gli scatti della vacanza a cui non ha preso parte la D’Urso. Ci sono, invece, diverse ragazze.

Solo poche settimane fa la conduttrice di Pomeriggio Cinque commentava così la frequentazione con Briatore: “Siamo usciti un po’ di volte con altri amici. L’ho conosciuto. Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non altro”.