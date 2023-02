Quando si parla di dive, una su tutte: Madonna. Nell’ultimo periodo e soprattutto dopo la sua apparizione ai Grammy Awards, l’aspetto della superpopstar è stato molto criticato. Il volto, soprattutto, è diventato oggetto di commenti sull’eccessivo ricorso alla chirurgia estetica. E lei? Non ha certo degnato di risposta chi l’ha attaccata ma ha atteso. Poi, ieri 21 febbraio, se n’è uscita con un tweet: “Guarda quanto sono carina ora che il gonfiore dovuto all’intervento è diminuito. Lol“. In effetti il volto è sgonfio e non certo paragonabile a quello mostrato ai Grammy. Della serie, “sì, ho fatto ricorso alla chirurgia estetica” e “sì, ne sono contenta e consapevole”. Ora, è vero che bisogna stare molto attenti ai messaggi veicolati ai giovani sull’uso e abuso della chirurgia estetica. Ma è altrettanto vero che c’è da temere chi ne nasconde il ricorso, l’uso, spacciando per vere o naturali forme e sembianze che non lo sono. E se ne caso di Madonna l’uso di mezzi estetici è stato “imponente”, è Madonna ragazzi, tutto nella sua vita è stato imponente.

Look how cute i am now that swelling from surgery has gone down. Lol ???? pic.twitter.com/jd8hQyi2Az — Madonna (@Madonna) February 20, 2023