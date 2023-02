Meghan Markle e il Principe Harry contro South Park? Lo scorso 15 febbraio la celebre serie tv animata ha trasmesso un episodio intitolato “Worldwide Privacy Tour” che vede protagonisti due soggetti nei quali è davvero difficile non riconoscere, per fattezze e atteggiamenti, i duchi di Sussex. Secondo quanto riportano media stranieri l’ex coppia reale avrebbe preso in considerazione l’idea di denunciare il programma, ma una nota del portavoce dei due a E! News ha smentito la notizia.

Ma perché, nel caso, tanto astio nei confronti di South Park? L’episodio in questione descrive la duchessa come “principessa, attrice, influencer e vittima”, Harry invece “principe, miliardario, giramondo, vittima”. “Il principe idiota e la moglie stupida” è la definizione che viene data di loro. Nell’episodio c’è spazio anche per un riferimento a Spare, l’autobiografia di Harry che qui diventa Waaagh, suono onomatopeico che ricorda il verso di un bambino in lacrime. In un altro passaggio i protagonisti prendono parte a una puntata del talk show Good Morning Canada: entrati in studio con cartelli che reclamano la privacy, si accomodano subito dopo per pubblicizzare il libro con i dettagli della loro vita privata.

Ebbene il New York Post ha riferito che Meghan si sarebbe “rifiutata di guardare l’episodio per intero”, e Neil Sean, commentatore reale, ha fatto sapere come la coppia abbia intenzione di denunciare gli autori della serie: “Il loro team legale sta dando un’occhiata all’episodio per vedere cosa c’è che non va e cosa potrebbe essere trasformato in una denuncia. Questa sembra essere la loro linea d’azione piuttosto che ridere, godersi il momento e mostrare al mondo che loro hanno capito l’ironia”. Ma a riportare la calma è la nota che il portavoce della coppia ha inviato a E! News: “È tutto francamente senza senso. Voci totalmente infondate e noiose”.