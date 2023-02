A Che Tempo che Fa, o meglio sui social della trasmissione, stanno arrivando diversi messaggi di protesta. Come mai? Luciana Littizzetto ha parlato del caro affitti che si registra a Milano ma Noemi Mariani, conosciuta dai più come Mangiapregasbatty, ha detto la sua: “Grazie agli autori di Che tempo che fache hanno palesemente copiato il format e le battute, senza neanche fare un piccolo credit: #casedaincubo va avanti, una battaglia portata avanti da persone che veramente non riescono a trovare casa”. Content creator di Case da incubo (appunto), Mariani ha portato il suo format anche su Italia1, a Le Iene. Un format però copiato domenica all’interno del programma di Fabio Fazio. L’argomento è lo stesso: costi esorbitanti per quelli che vengono considerati degli appartamenti ma che in realtà sono degli spazi invivibili. Luoghi in cui “rompersi le nocche” mentre si rifà il letto e con cucine adatte “per una persona che non ha bisogno di mangiare”. Le somiglianze del discorso di Lucianina con le espressioni usate dalla Mariani su TikTok e Instagram sono subito state notate dai vari telespettatori, i quali hanno iniziato a far circolare il video in segno di protesta. Anche la giornalista Charlotte Matteini ha voluto esprimere il suo pensiero a riguardo e sul suo profilo Twitter ha scritto: “Ieri sera Littizzetto a “Che Tempo che Fa” ha parlato del problema del caro affitti per i fuori sede. Ha preso un po’ di annunci trovati qui sul Web e ha fatto un monologo. Peccato si sia dimenticata di specificare la fonte da cui ha tratto tutto, battute comprese”.

Per ora non ci sono state repliche né da parte degli autori del programma né da parte di Littizzetto. Ma in questo silenzio la voce di Noemi Mariani risuona sul suo profilo Instagram, dove oltre a condividere i numerosi messaggi di sostegno continua a dire la sua: “Lunedì ovviamente giramento di co. Se siete il pubblico che penso che siate, indignatevi nei commenti del video di Che Tempo Che Fa. Qui si f*ono tutto, pure le idee. Speriamo che almeno qualcosa di muova dal punto di vista degli affitti, anche se ho i miei dubbi“. Mariani ha poi ringraziato chi la sostiene: “State davvero shitstormando ed è la cosa che io speravo faceste, anche se la domanda che dobbiamo farci è: ‘Succederà qualcosa? Cambierà qualcosa?’ La risposta credo che sia ‘assolutamente no'”.