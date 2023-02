“Ho mangiato un pesciolino fatto in padella con della cipolla, parecchia cipolla“. Così Arisa versione Kim Kardashian (sì, quello che vedete nella foto collage è un filtro Instagram per diventare “come” la superstar) racconta ai follower della sua cena light.

Dicevamo, “tanta cipolla”. Quanta? “Quasi come se fosse un contorno. È stato bello, una cenetta light e deliziosa. Adesso vedo come mi sveglio domani mattina perché non vorrei svegliarmi gonfia come quando mangio i carboidarati col glutine, con quelli senza glutine mi succede meno, comunque mi sento gonfia. Tipo ieri sera ho mangiato le patate e stamattina mi sono alzata gonfia”. Insomma una gag godibilissima. La cantante usa spesso i social in modo ironico e anche stavolta con la faccia “alla Kim” e il suo racconto sulla cipolla ha colto nel segno.