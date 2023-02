Prendere decisioni sulla propria vita sentimentale può essere complicato, e un consiglio è sempre ben accetto. Una donna del sud di Londra, però, invece che ascoltare il parere dei propri amici ha affidato le sorti del suo matrimonio a una ChatGPT, la chatbox basata su intelligenza artificiale e machine learning sviluppata da OpenAI.

Protagonista della vicenda riportata da The Sun è una 37enne che lavora nel mondo della tecnologia, e forse per questo ha deciso di chiedere al bot un parere sul da farsi. Sposata da 5 anni, aveva una relazione clandestina da 6 mesi con un uomo conosciuto su Illicit Encounters, sito di incontri per persone sposate. Sarah, così si fa chiamare la donna, ha raccontato al Mirror di aver riflettuto sul proprio matrimonio arrivando a chiedere alla ChatGPT “di scrivere una storia basata sulla mia situazione attuale e su cosa dovrebbe fare la persona coinvolta in un matrimonio fallito mentre vive l’eccitazione di una nuova relazione”. La risposta ricevuta deve aver soddisfatto Sarah, che cha così deciso di lasciare la strada vecchia per quella nuova: “Mi ha stupito come abbia colto il mio dilemma e persino considerato la mia felicità. Mi ha dato la spinta di cui avevo bisogno per fare il salto e lasciare una relazione che era stata in stasi per molto tempo“.