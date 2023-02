È morto all’età di 85 anni per insufficienza cardiaca Akira ‘Leiji’ Matsumoto, fumettista e animatore giapponese. Il decesso è avvenuto in un ospedale di Tokyo il 13 febbraio 2023, ma solo nelle ultime ore lo studio di produzione Toei lo ha reso noto. Nella sua lunga carriera il mankgaka ha ottenuto la fama per opere di fantascienza come La corazzata Yamato (1974) e Galaxy Express 999 (1977), ma a renderlo famoso in tutto il mondo è stata soprattutto la serie Capitan Harlock (1977).