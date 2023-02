Colpo di scena durante l’ultimo concerto di Bruce Springsteen allo State Farm Arena di Atlanta, in Georgia: preso dall’entusiasmo, durante l’esibizione il “Boss” ha lanciato la sua chitarra Telecaster colpendo in testa uno dei tecnici. L’incidente è avvenuto lo scorso 3 febbraio ma è salito alla ribalta solo ora dopo che il video dell’accaduto ha iniziato a circolare sui social media. Nelle immagini si vede Kevin Buell, questo il nome del tecnico, cadere a terra dopo il colpo e Springsteen correre subito in suo aiuto, mortificato. Dopo essersi accertato che, fortunatamente, non era successo nulla di grave e che l’uomo non aveva riportato ferite, l’artista ha urlato scherzando: “C’è un uomo a terra”.

Bruce Springsteen nails guitar tech in the head with his guitar ????????‍♂️ pic.twitter.com/loo4HzXZ6c — Hoodlum (@onhoodlum) February 17, 2023