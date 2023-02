Aria di crisi per la coppia Megan Fox e Machine Gun Kelly. Secondo quanto riferito da una fonte a People la coppia pare abbia “litigato nel fine settimana”. Un litigo che ha fatto arrabbiare talmente tanto l’attrice da non voler parlare con il suo fidanzato. “Non hanno ufficialmente annullato il fidanzamento, ma Megan si è tolta l’anello” si vocifera.

Non sono arrivate conferme né dai diretti interessati né dai legali della Fox e di Kelly ma i fatti fanno credere che ci sia una vera e propria crisi in corso. Megan ha infatti cancellato il suo profilo Instagram dopo aver condiviso un post ambiguo nel quale alludeva alla sua possibile rottura con Machine. “Hanno avuto problemi in passato, ma stavolta le cose sembrano piuttosto serie”, rivela la fonte. Nel post si vedevano una serie di foto dell’attrice e un video nel quale veniva bruciata una busta. Eloquente la didascalia: “Puoi assaporare la disonestà/ è in tutto il tuo respiro”, frase presa dalla canzone Pray You Catch Me di Beyoncé. Una disonestà avvertita anche dai fan di Megan i quali hanno commentato: “Probabilmente si è messo con Sophie”. Un commento al quale la stessa Fox ha prontamente risposto: “Forse io mi sono messa con Sophie”.

Ma chi è Sophie? La ragazza in questione, Sophie Lloyd, è la chitarrista della band di Machine Gun Kelly. La giovane musicista era impegnata ma ultimamente sarebbe stata avvistata in compagnia del fidanzato di Megan e del resto della band in occasione del Super Bowl. Evento al quale la Fox non ha partecipato e il giorno successivo ha disattivato il suo account Instagram. Coincidenze?