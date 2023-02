Un San Valentino particolare, quello che hanno vissuto Chiara e Valentina Ferragni. Se la prima ha lasciato i fan senza parole per l’assenza di storie in compagnia di suo marito Fedez, la seconda dedicare il giorno degli innamorati a sé stessa, dato che è da poco tornata single dopo la fine della sua storia d’amore (durata 9 anni) con Luca Vezil. Valentina ha condiviso così sui social le immagini del suo pranzo in solitaria e un particolare non è passato inosservato ai fan. In alcune storie si è visto un vaso portafiori particolare, dalla forma chiaramente fallica. “Comunque so che siete tutti molto scioccati”, ha detto Valentina Ferragni rispondendo alle decine di commenti che arrivavano sull’oggetto. “Dite, ma è quello che sembra? È un regalo di design ed è esattamente quello che sembra“.