“Io sono sempre positiva: se va male andrà bene, se andrà bene andrà bene. Se va male ci saranno delle cose che dovrò dire”. Lo ha detto Marysthell Polanco questa mattina all’ingresso dell’aula bunker di San Vittore a Milano, dove è attesa la sentenza del processo Ruby Ter che la vede imputata insieme altre persone tra cui Silvio Berlusconi. “Non possono condannare una persona che non ha fatto nulla, non c’è l’evidenza, solo chiacchiere e distintivo” ha aggiunto l’ex show girl che ha definito gli anni del processo come “un inferno, ma io sono una donna forte che ha saputo portare questo peso”.