La chiusura di Internet Explorer segna la fine di un’epoca. Lo storico programma per navigare in rete lanciato nel 1995 ha chiuso i battenti il 14 febbraio 2023. Microsoft lo ha disabilitato e se si prova a cliccare sull’icona corrispondente il software non parte e si viene invitati a utilizzare il programma sostitutivo, Edge.

Per chiunque abbia vissuto gli anni ’90 e i primi anni Duemila, Internet Explorer è stato l'”amico” che ha accompagnato le prime, lunghe e complicate connessioni a Internet. L’apice della popolarità del programma è arrivato nel 2004, quando la quota di mercato conquistata era pari al 94%. Per un programma che va in pensione ce n’è un altro pronto a farsi largo nel web. È Edge, che però si trova a dover fare i conti con la concorrenza, in termini di popolarità, con Google Chrome. Gli ultimi dati di Stacounter parlano di poco più del 4% di utilizzo globale su computer per Edge, mentre Google è oltre il 65%.