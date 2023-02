Il Festival di Sanremo si è concluso ormai da qualche giorno ma continua a fare notizia. In particolare, questa volta, nel mirino è finita Chiara Ferragni, co-conduttrice della prima e dell’ultima serata della kermesse al fianco di Amadeus e Gianni Morandi: a lanciarle una stoccata è ora il conduttore di Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini. Durante la puntata del reality di Canale 5 andata in onda lunedì, come di consuetudine Alfonso si è avvicinato a Giulia Salemi per vedere il sentiment dei social nei confronti dei protagonisti del programma. Ribattezzata come “La bastarda con il tablet“, il compito di Giulia è quello di selezionare e leggere durante la serata i tweet degli utenti.

Signorini si è però lasciato sfuggire una frecciatina nei confronti di Chiara Ferragni: “Bastardina col tablet molto copiata, non voglio dire di più ma molto copiata. Chi ha orecchie per intendere intenda”. Secondo il pubblico da casa, il conduttore si riferiva proprio all’influencer che, durante la prima e l’ultima serata di Sanremo, ha fatto una selezione dei meme più divertenti di tutto il Festival mostrandoli sia al pubblico che ad Amadeus e Gianni Morandi. Un particolare che ad Alfonso non è per nulla sfuggito e per questo si è voluto lasciar andare a questa battutina pungente.