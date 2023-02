Chiara Ferragni e Fedez questo San Valentino hanno deciso di non condividerlo sui social. Nessuna dedica, fiore o storia Instagram del rapper dedicata alla madre dei suoi figli né viceversa. Cosa sta accadendo ai Ferragnez? Sembra che Chiara non abbia ancora digerito il bacio tra il marito e Rosa Chemical andato in onda la serata finale del Festival di Sanremo. Non solo: l’influencer inoltre non avrebbe apprezzato l’atteggiamento del marito, quasi a volerle “rubare la scena”. A testimonianza di questa presunta maretta tra i due, sui social circola da giorni un video realizzato in un fuori onda del Festival.

Nei vari frame sono visibili i due che, in compagnia degli autori, si allontanano dal palco per discutere senza essere troppo esposti. Ieri invece, in occasione di San Valentino, è arrivata la conferma che tra i due probabilmente c’è ancora qualcosa di irrisolto. La famiglia più social di sempre non ha mai avuto problemi a condividere scene di vita quotidiana, a partire proprio da Chiara. Ieri infatti Ferragni ha caricato un post Instagram con un carosello di immagini relativo alla sua famiglia e al suo team di lavoro. Unico assente? Proprio lui: Fedez. Il profilo social del rapper risulta essere in silenzio stampa da qualche giorno. Zero storie Instagram e aggiornamenti.

L’ultimo post infatti risale a due giorni fa, in occasione della finale del festival. Fedez ha deciso di caricare alcuni selfie con i cantanti in gara alla kermesse. Anche qui, però, l’unica assente è proprio Chiara. E se i profili delle sorelle mostrano nelle storie un San Valentino festeggiato tra amiche, rose e calici di vino; lo stesso non si può dire dell’imprenditrice digitale. I suoi contenuti della durata di 24 ore riprendono gran parte degli scatti del Festival e una notizia incredibile: Sanremo ha avuto un impatto mediatico di 322 milioni di euro grazie anche a Chiara Ferragni. Non ci resta quindi che attendere nuovi aggiornamenti.