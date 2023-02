Solo pochi giorni fa lo scatto del calzino bucato di re Carlo III d’Inghilterra aveva fatto il giro del mondo. E ora, dopo quel momento di grande imbarazzo, arriva la notizia che due teste sono saltate. Una fonte vicina alla famiglia reale ha riferito infatti ai tabloid britannici che la regina consorte, Camilla, avrebbe spinto il marito a licenziare le due responsabili del suo guardaroba, due cameriere storiche di Buckingham Palace, già fedelissime della regina Elisabetta. “Perché va bene la giacca ventennale e la regola aurea che il cachemire non si butta mai, ma si rammenda con la delicatezza con cui si lucida uno Stradivari, ma il buco nel calzino proprio no”, si legge sui tabloid.

D’altra parte, quel buco in bella vista sul real calzino è costata alla coppia reale una figuraccia mondiale, proprio a pochi mesi dall’incoronazione. Tutto è successo nei giorni scorsi quando, in occasione della visita alla moschea di Brick Lane, zona est di Londra, Carlo III ha tolto le scarpe, come previsto per chi entra in un luogo di preghiera dei musulmani, e si è subito notato un evidente buco su uno dei suoi calzini blu. Neanche a dirlo, lo scatto è diventato subito virale sui social, dove sono piovute critiche: “Che imbarazzo”, è il commento unanime.

Non è la prima volta che una cosa simile accade. In passato Re Carlo era stato fotografato con indosso abiti usurati e, durante un intervista per la BBC, un giaccone tenuto insieme con delle toppe. Che il futuro re d’Inghilterra non ami la moda e il consumismo non è una novità, ma usare addirittura dei calzini con i buchi non è forse un po’ troppo?