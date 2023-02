Massacrato da una baby gang per aver difeso il figlio adolescente, appena rapinato del portafoglio. E’ successo al luna park di Chivasso, in provincia di Torino. Un uomo di 49 anni ha avvicinato un gruppo di ragazzini di età compresa tra 14 e 16 anni, che avevano minacciato il figlio per poi derubarlo degli 11 euro che aveva in tasca: ma è stato accerchiato e picchiato con calci e pugni, uno dei quali lo ha colpito vicino all’occhio. L’uomo è stato soccorso e portato all’ospedale. Tre minorenni di 14 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Chivasso per rapina e lesioni. Secondo le ricostruzioni, l’uomo aveva cercato di fermare il gruppo dopo il furto. E a cercare di interrompere l’accerchiamento e il pestaggio, secondo le ricostruzioni, è intervenuto solo il giostraio.