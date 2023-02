Lo ha colpito alla testa con una pala durante la ricreazione. È il gesto violento di cui è stato vittima un ragazzo di 17 anni, in una scuola di Pula, in provincia di Cagliari. A colpirlo è stato un compagno di classe. Per fortuna la pala è stata usata di piatto, perché “se fosse stata di taglio non so come sarebbe andata a finire”, ha detto il padre del 17enne, che ha un lungo taglio sulla testa, come scrive L’Unione Sarda.

L’episodio risale a lunedì scorso, ma soltanto dopo alcuni giorni la vicenda è stat resa pubblica. I genitori del ragazzo picchiato a colpi di pala hanno presentato denuncia ai carabinieri. Secondo il racconto del padre dell’adolescente, il coetaneo è esploso con una violenza improvvisa nei confronti di suo figlio. “Non c’era stato nessuno screzio precedente”, dice il padre del ragazzo, che dopo i colpi di pala è stato trasferito d’urgenza al Policlinico di Cagliari. “Noi vorremmo che la scuola prendesse provvedimenti – dice il papà dell’aggredito – sappiamo che c’è stato l’invito ai genitori dell’aggressore affinché non lo mandino più a scuola. Vorremmo certezze, tutti i ragazzi ora vivono nella paura“.