La performance di Rihanna al Super Bowl ha riservato un’inaspettata sorpresa. La finale del campionato della Nationl Football League è da sempre un evento che vede la partecipazione di grandi nomi della musica: da Michael Jackson a Eminem, da Madonna a Lady Gaga. La protagonista di quest’anno è stata Rihanna. Un ritorno molto atteso, che ha lasciato tutti a bocca aperta per la notizia che ha dato: la cantante di Umbrella è incinta del suo secondo figlio, frutto dell’amore con il rapper A$AP Rocky.

L’esibizione è iniziata con una splendida Rihanna su un palco sospeso. Vestita di rosso dalla testa ai piedi ha iniziato a cantare, quando a un certo punto ha slacciato la zip della tua mostrando un pancino già abbastanza pronunciato, annunciando la sua gravidanza. Ha poi eseguito 13 minuti dei suoi più grandi successi, accarezzandosi di tanto in tanto la pancia.

È stata la prima esibizione di Rihanna dai Grammy Awards del 2018. La notizia della sua seconda gravidanza è arrivata pochi mesi dopo aver dato alla luce il suo primo figlio. “Continuavo a domandarmi: ‘Sei sicura? Sono a soli tre mesi dal parto. Dovrei prendere decisioni importanti come questa in questo momento? Potrei pentirmene'”, ha detto in riferimento alla decisione di esibirsi al Super Bowl. Ha poi aggiunto: “Quando diventi mamma succede qualcosa per cui senti di poter affrontare il mondo: puoi fare qualsiasi cosa, e il Super Bowl è uno dei più grandi palcoscenici in assoluto, quindi per quanto spaventoso fosse, c’è qualcosa di esilarante in questa sfida”. Una sfida dalla quale Rihanna non si è voluta tirare indietro perché “per me è importante farlo quest’anno […] È importante che mio figlio lo veda”.