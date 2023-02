Il Festival di Sanremo è finito da pochissimo ma ancora se ne parla (e non potrebbe essere altrimenti). Dopo un’altra edizione record di Amadeus, a trionfare oltre alla tanta musica (la vittoria di Marco Mengoni, il ritorno di Giorgia, di Paola e Chiara, di Anna Oxa e via dicendo) anche ‘tutto il contorno’. Sì, insomma, altrimenti che Festival sarebbe? Tra le personalità più attesa c’era lei, Chiara Ferragni, l’influencer e imprenditrice digitale da 29 milioni di follower solo su Instagram se l’è cavata bene nel ruolo di co-conduttrice per due sere: spigliata, a suo agio e con outfit sempre accattivanti (il monologo, invece, ha fatto discutere).

Tra tutti, a sorprendere è stato il primo abito, quello sulle cui spalle si leggeva a caratteri cubitali una scritta: ‘Pensati libera’. Ecco, sulla scia di quel messaggio, nella giornata di domenica 12 febbraio, è arrivata ‘una risposta’ all’influencer, proprio sotto casa sua e di Fedez (anche se presto si trasferiranno altrove). Come riportato da Open, il cartello in questione è stato installato ai piedi delle tre torri della modernissima CityLife, a Milano. Il messaggio? Piuttosto forte: “Pensami me**a”. Si tratterebbe di un’opera dell’artista Riccardo Benassi, dal titolo ‘Daily Desiderio’, ovvero un’opera attraverso la quale Benassi “scrive e trasmette ogni giorno della sua vita un nuovo messaggio testuale”. Casualità o provocazione? La targhetta che accompagna l’installazione continuerebbe, spiegando che in questo modo l’artista rimanda “all’infinito il completamento dell’opera” e rende “la fruizione un’esperienza completamente inedita”.

Intanto si prosegue a parlare dei Ferragnez, ma non per lo strano cartello sotto casa loro, bensì per ciò che è accaduto durante la serata finale dello scorso 11 febbraio. Dopo il bacio e il siparietto ‘provocatorio’ tra Rosa Chemical e Fedez, il rapper milanese è salito sul palco a parlare con la moglie e Amadeus (durante la pubblicità). Quindi sono cominciate a circolare alcune foto sul web, c’è chi parlava di un acceso botta e risposta tra i due coniugi, chi invece sottolineava che la loro espressione fosse scherzosa. A pesare, inoltre, non solo il volto piuttosto corrucciato dell’artista seduto in prima fila al Teatro Ariston ma anche il silenzio social. Da quando la kermesse musicale è volta al termine, poco o niente si è saputo di Chiara Ferragni e Fedez. Cosa sarà accaduto tra i due? È vero che il rapper nel pomeriggio del 13 febbraio è intervenuto via social con una dichiarazione per la moglie, ma è anche vero che lei, da parte sua, ha pubblicato solo contenuti senza di lui. Chi vivrà, vedrà.