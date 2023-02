“Niente costume da pescatore per carnevale, siamo vegani”. I canali social spagnoli hanno fatto rimbalzare il video su TikTok di una signora vegana che ha chiesto alla scuola dove va sua figlia di non far indossare alla bimba il costume da pescatore per Carnevale. La donna del resto spiega nel video che tutti hanno “principi morali ed etici” e chiede semplicemente che sua figlia venga esentata dall’indossare quel vestitino e “di non essere discriminata” come si fa “per chi ha altri principi di credo e religione”. La bufera che ne è conseguita nei commenti merita una certa attenzione perché invece di ricevere solo improperi (“Le maestre per 1.500 euro al mese sopportano 30 bambini per classe che urlano, per di più devono sopportare la madre vegana”, ad esempio) ce ne sono almeno la metà che approvano la scelta della signora.