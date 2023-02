Niente processo per molestie e violenza sessuale (su circa 30 donne) contro Ron Jeremy. L’ex pornostar, infatti, è finita in un ospedale psichiatrico e non potrà difendersi adeguatamente secondo quanto dice la legge. La perizia medica di alcune settimana fa, che il sito TMZ ha pubblicato, parla chiaro: il 69enne Jeremy soffre di demenza e questo declino psichico e neurologico non gli permette di poter avere la necessaria e oggettiva lucidità in primis per la propria difesa in sede processuale. L’udienza prevista per maggio prossimo quindi ad ora è sospesa, mentre il bollettino medico segna che Jeremy dovrà rimanere nella struttura psichiatrica dove già si trova per almeno due anni. L’ex pornostar era stato travolto dall’effetto #MeToo nel 2017 quando decine di “fan” avevano improvvisamente denunciato molestie nei loro confronti (Jeremy avrebbe avuto il brutto vizio di infilare dita negli orifizi delle fan, ndr) nel corso di convention del porno di alcuni decenni addietro, mentre altre accuse di violenza sessuale sono arrivate da donne trentenni e quarantenni incontrate da Jeremy in bar e locali tra il 2011 e il 2015.