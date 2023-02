Il video, postato sui social network, mostra il crollo di un palazzo nella città di Malatya, nell’Anatolia orientale della Turchia, durante una scossa di assestamento. L’edificio, in apparenza costruito da pochi anni, si sbriciola in pochi secondi. Le testimonianze che arrivano da Malatya sono drammatiche. “Alcune persone – ha raccontato un 25enne alla Bbc – volevano tornare a casa perché faceva troppo freddo, ma poi abbiamo sentito forti scosse di assestamento e chi era rientrato è uscito di nuovo. Vorrebbero almeno procurarsi dei vestiti per i figli”. L’uomo aggiunge che “eravamo solo preoccupati di avere dei vestiti per i nostri figli per tenerli al caldo”