Il terremoto in Turchia di magnitudo 7.8 ha causato ingenti danni di ogni genere agli edifici, oltre mille morti, tanti feriti e parecchi dispersi. Tante le persone che sono rimaste bloccate e intrappolate tra le macerie degli edifici e dei palazzi distrutti, tra queste alcune di loro hanno registrato dei video mentre chiedono aiuto e cercano una via d’uscita e di farsi strada attraverso i detriti per potersi salvare