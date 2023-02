“Matteo Renzi voleva dire che prima di entrare in politica si poteva permettere una Twingo, ora con i soldi dei sauditi una Ferrari”. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a margine di un evento per la campagna elettorale in vista delle Regionali in Lombardia che si è tenuto a Monza. Il riferimento è alle parole di ieri del leader di Italia viva, che ha paragonato se stesso e Carlo Calenda a una Ferrari (citando Shakira) e aggiungendo: “Il Pd ha preferito una Twingo”.