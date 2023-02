“Il clima è sempre variato, anche in maniera significativa, rispetto a quello che vediamo oggi. Io dico sempre che le attività umane contribuiscono alla variazione del clima come uno starnuto durante un temporale“. Sono le parole del consigliere leghista del Friuli-Venezia Giulia, Stefano Turchet, che è intervenuto in Aula, lo scorso 31 gennaio, durante la discussione generale sul disegno di legge FvGreen, promosso dalla Giunta di centrodestra, e fortemente criticato dalle opposizioni. Per le minoranze il testo, approvato, è troppo generico, non presenta scadenze né finanziamenti. L’esponente della Lega, tuttavia, ha preso la parola per dire che “se ci poniamo come obiettivo ‘CO2 zero’, alla fine saremo morti. Ma siamo veramente sicuri che modificare il nostro stile di vita comporterà che la temperatura non salirà più? Io penso che tra qualche migliaio di anni, o forse anche prima, la temperatura comincerà a scendere”. E ancora: “I cambiamenti climatici e le catastrofi ci sono sempre stati. Questi eventi ci sono da quando esiste l’uomo, la differenza è che in passato non c’erano i giornali e i social e le cose non venivano enfatizzate”.

“Abbiamo cercato di combattere fin dall’inizio della legislatura per aumentare la sensibilità ambientale e dare al Friuli-Venezia Giulia azioni concrete per la mitigazione e l’adeguamento al cambiamento climatico – ha commentato il consigliere M5s, Mauro Capozzella – invece la Giunta Fedriga ha approvato un testo senza interventi e azioni concrete per fare in modo che la nostra regione vada verso la transizione ecologica, figuriamoci per raggiungere i target, precisi e ambiziosi, dell’Agenda 2030. I pochi interventi dei consiglieri di maggioranza, a trazione leghista, sono stati di marca negazionista, senza dimenticare che l’attuale viceministra al ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Vannia Gava, è proprio una nostra corregionale”. “Quello di Turchet è stato l’unico intervento tra i consiglieri di maggioranza nel dibattito generale sulla norma – si legge in una nota sempre del Movimento 5 stelle – a conferma della sensibilità inesistente nel centrodestra in tema ambientale. Ma non solo: il consigliere leghista si è lasciato andare a considerazioni che di fatto minimizzano i cambiamenti climatici, come se fossero qualcosa di naturale e inevitabile”.