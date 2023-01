Beato tra i cucciolini. Con una foto scattata sul divano di Villa San Martino, ad Arcore, Silvio Berlusconi si fa immortalare sui social in compagnia dei suoi cani, compresi le due new entry Drago e Lupo. “Peter, Chou Chou, Dudu già li conoscete. Abbiamo appena accolto in famiglia Drago e Lupo, i più piccolini! Quanta gioia regalano i nostri amici a quattro zampe! Buona domenica a tutti!” scrive il leader di Forza Italia. In passato Berlusconi così aveva parlato di Dudù, il suo amico canino più famoso: “Dudù è vivo e imperante, è un gentiluomo cane. È da lui che deriva molta mia felicità quando riesco ad averlo vicino con suo figlio Peter. Mi seguono ovunque: sono intelligenti e capiscono molto di più di certi politici…”.

