Non solo Shakira e Piqué stanno vivendo momenti di crisi e tensione. Lo stesso avviene anche tra un altra coppia nota del mondo del calcio e dello showbiz, Mauro Icardi e Wanda Nara. Come annunciato dalla stessa procuratrice qualche mese fa, la storia d’amore tra i due è giunta al capolinea. A farlo sapere è stata lei stessa sui social scrivendo: “È meglio che si sappia da me, mi risulta molto doloroso vivere questo momento […] Per favore vi chiedo di capire, non solo per me ma anche per i nostri figli”. E sono proprio le due figlie a finire nel mirino in questa guerra.

Stando a quanto riportato da alcuni rumors, il calciatore vuole chiedere l’affidamento congiunto delle figlie Francesca, 8 anni, e Isabella, 6 anni. A farlo sapere è anche il giornalista argentino Diego Estevez nel programma televisivo A la Tarde: “Maurito non vuole che le bambine si trasferiscano definitivamente a Buenos Aires, da settimane le piccole sono lì con la madre mentre lui è in Turchia”. Sembra infatti che Wanda Nara sia tornata a vivere a Buenos Aires insieme alle due bambine, lasciando da solo Mauro Icardi in Turchia. Sempre Estevez ha aggiunto: “Icardi ha chiuso i rubinetti e a lei non è proprio piaciuto il suo comportamento”. Non molto tempo fa, infatti, durante una vacanza a Punta del Este, Uruguay, a Wanda Nara è stata rifiutata una carta di credito, motivo per cui al posto di tornare a Istanbul ha preferito andare a Buenos Aires, dove per di più è molto richiesta sul piccolo schermo. Carte di credito o no, la cosa certa è che i due al momento non hanno ancora trovato un accordo in merito all’affidamento delle figlie.