Non trovava più le chiavi di casa quindi ha provato a entrare dal balcone, ma ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto. È morto così, la notte del 21 gennaio, Sergio Bauce, 68 anni, residente a Torino ma originario del Veneto. La vittima è precipitata all’interno di un cortile condominiale di via Breglio mentre cercava di raggiungere il balcone del suo appartamento al primo piano passando attraverso la terrazza di un altro palazzo. Immediatamente soccorso, l’uomo è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni Bosco, dove è morto per il politrauma causato dalle lesioni riportate nella caduta. Sul posto i carabinieri della stazione Barriera di Milano indagano su quanto accaduto.