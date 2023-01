Quindici punti di penalizzazione. È l’inattesa stangata decisa della Corte federale d’Appello della Figc nei confronti della Juventus per il “caso plusvalenze“. Una sanzione che va molto oltre quella richiesta dal procuratore Giuseppe Chinè, che si fermava a nove punti. I giudici sportivi hanno deciso di riaprire il procedimento concluso il 27 maggio scorso con l’assoluzione di nove club dall’accusa di aver realizzato plusvalenze fittizie. Ma solo nei confronti della società bianconera: Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e il “vecchio ” Novara, infatti, sono stati prosciolti. La Procura federale aveva chiesto la revocazione parziale di quella sentenza sulla base degli atti, arrivati da Torino, relativi all’inchiesta Prisma, che vede Andrea Agnelli e gli ex vertici della Juventus imputati con l’accusa, tra le altre, di falso in bilancio. La penalizzazione ha effetto immediato, ferma restando la possiblità per il club torinese di fare ricorso: pertanto i bianconeri scendono da 37 a 22 punti nella classifica di Serie A, precipitando dal terzo all’undicesimo posto, lontanissimi dai piazzamenti che portano a qualificarsi per le coppe europee.

L’udienza è cominciata poco prima delle 13 e si è conclusa intorno alle 17. Oltre alla penalizzazione, la Corte presieduta da Mario Luigi Torsello ha inflitto l’inibizione dallo svolgimento di attività in ambito Figc per due anni e mezzo all’ex direttore sportivo bianconero Fabio Paratici, per due anni all’ex presidente Andrea Agnelli e all’ex consigliere d’amministrazione Maurizio Arrivabene, per un anno e quattro mesi all’attuale ds Federico Cherubini e per otto mesi a Pavel Nedved, anche lui ex membro del cda. Anche sotto questo aspetto i giudici sono stati più severi della Procura: la richiesta era di 16 mesi per Agnelli, venti mesi e dieci giorni per Paratici, dieci mesi per Cherubini, 12 mesi per Nedved e Arrivabene. Nei confronti delle altre società coinvolte, invece, erano state chieste delle semplici multe. In parallelo resta aperto il filone sulle cosiddette “manovre stipendi“, che secondo i pm torinesi la Juve ha messo in atto nelle stagioni 2019/20 e 2020/21 per falsare i bilanci: in questo caso, che nulla c’entra con le plusvalenze, il procedimento sportivo parte da zero e a breve il procuratore Chinè potrebbe a breve chiedere il deferimento della società e dei suoi amministratori.

A seguire l’udienza in collegamento da Torino c’era anche il nuovo presidente della Juventus, Gianluca Ferrero. Oltre ai legali era presente il ds Cherubini. Collegato anche Paratici, ora dirigente del Tottenham. Il club bianconero ha depositato una memoria difensiva, con le posizioni già espresse e ribadite: ricorso “inammissibile, in ragione dell’assenza, nel caso in esame, dei presupposti applicativi di tale mezzo di impugnazione straordinario”, cioè di “fatti nuovi“, secondo il principio per cui “nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato” (ne bis in idem).

“Tale divieto”, proseguiva la memoria, “costituisce un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico italiano, così come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, che, come noto, ha pienamente recepito le indicazioni interpretative in materia provenienti dalle Corti europee. In argomento, gli scriventi difensori non ignorano l’orientamento della giurisprudenza sportiva secondo cui l’istituto della revocazione ex art. 63 del Codice giustizia sportiva, non violerebbe il divieto di bis in idem né risulterebbe incompatibile con il Codice di Giustizia del Coni; ritengono, però, che sia opportuna una rinnovata e approfondita riflessione in materia”. Più avanti viene puntualizzato: “In particolare, con riferimento alla revocazione, l’art. 63, comma 1, lett. d) prevede la possibilità di impugnare ‘tutte le decisioni definitive adottate dagli organi della giustizia sportiva se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia’. L’art. 63, comma 4, lett. a), invece, consente la revisione della sentenza di condanna innanzi alla Corte Federale di Appello nel caso in cui ‘sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto'”, si leggeva nel documento firmato dagli avvocati Maurizio Bellacosa, Davide Sangiorgio e Nicola Apa.