Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando da remoto a margine del Forum di Davos, ha dichiarato di non essere “del tutto sicuro” che il presidente russo Vladimir Putin sia ancora vivo e prenda decisioni in Russia. “Non capisco bene con chi parlare e di cosa. Non sono sicuro che il presidente russo, che a volte appare contro il chroma key, sia davvero lui“, ha risposto Zelensky alla domanda sulla possibilità di colloqui di pace. Il chroma key a cui fa riferimento Zelensky è una tecnica di effetti visivi utilizzata per alterare lo sfondo intorno al soggetto di un video, e alcuni ritengono che Putin la utilizzi per i suoi impegni pubblici in televisione, per dare l’impressione di visitare dei luoghi mentre in realtà rimane al sicuro. “Non capisco bene se sia vivo e chi prenda le decisioni” aggiungendo di non comprendere nemmeno “come si possa promettere una cosa ai leader europei e il giorno dopo lanciare un’invasione su vasta scala di un paese. Non capisco bene con chi abbiamo a che fare. Quando diciamo “colloqui di pace”, non capisco bene con chi dovremmo farli“.