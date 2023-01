Alcuni passeggeri gli avevano segnalato che un ragazzo aveva scavalcato il tornello, senza pagare il biglietto della metropolitana. Quindi l’ha inseguito per fermarlo ma è stato preso a calci e pugni ed è finito in pronto soccorso. È successo mercoledì 18 gennaio nella fermata Gioia della metropolitana verde a Milano. Intorno alle 14 il ragazzo che aveva saltato il tornello, fermato dall’addetto dell’azienda trasporti Atm, lo ha aggredito sputandogli addosso. A quel punto sono intervenuti a sostegno dell’aggressore altri tre giovani, anche loro sorpresi poco prima a oltrepassare la barriera di uscita senza biglietto. Hanno quindi iniziato a inveire sull’uomo, 53 anni, colpendolo con calci, pugni e schiaffi. Ad accorgersi della violenza in corso sono stati due tecnici che erano al lavoro sulla scala mobile. Hanno separato la vittima dagli aggressori dei quali, però, si sono perse le tracce. L’addetto Atm è stato portato in ambulanza al Fatebenefratelli dove, scrive Milanotoday, “i medici gli hanno medicato alcune ferite al volto e diagnosticato una sospetta frattura al gomito”.