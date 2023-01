Shakira e Piqué hanno monopolizzato l’attenzione dei settimanali e dei siti di gossip e non accennano a voler abbandonare il campo. Anche perché si rendono protagonisti di azioni che danno materiale ghiottissimo al pettegolezzo. Ricordate Piqué che si presenta alla sede della King’s League, lega di calcio a 7 da lui fondata, a bordo di una Renault Twingo? Ebbene, l’ex calciatore ha risposto così alla popstar che nel suo brano canta “hai lasciato una Ferrari per una Twingo” ma in pochi avevano notato la targa dell’auto. Targa che invece è un messaggio: ‘2511MDJ’. “Il 25 novembre Me Dejò”. Tradotto in italiano diventa: ‘Il 25 novembre mi hai lasciato’. I fan della coppia hanno riconosciuto la data come il giorno in cui Shakira ha deciso di lasciare Barcellona e il marito Piqué per trasferirsi, insieme ai figli, a Miami. Non può quindi certo trattarsi di una casualità.