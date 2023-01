Un mistero aleggia tra le telecamere della tv italiana. Cosa è successo nella casetta di Amici la notte dell’ultimo dell’anno? C’è chi parla di abuso di noce moscata per ottenere effetti allucinogeni e chi sostiene che i ragazzi abbiano deciso di farsi tatuaggi in casa. A dare un’ulteriore conferma della gravità della situazione è stato Alessandro Cattelan in onda su Radio Deejay. Lo speaker è stato giudice in trasmissione proprio nella puntata di domenica 15 gennaio (denominata “Capodanno gate”) che ha visto l’eliminazione di Tommy Dali e Valeria Mancini. Ecco cosa ha raccontato Cattelan in diretta radio, il giorno successivo: “Questo weekend sono stato ad Amici, esperienza divertente ma sono capitato in una puntata piccante. Sono arrivato lì e tutti piangevano e si scusavano, dicevano “mi vergogno di quello che ho fatto”. A tal proposito è intervenuto anche il ben informato Alessandro Rosica (“investigatore social”), che sostiene di aver parlato con una fonte molto affidabile: “Io avrei trasmesso tutto, anche per mostrarlo ai loro parenti amici. Visto che loro li difendono e dicono che non hanno fatto nulla. Si tratta di fatti davvero gravi, uno scandalo, non è solo l’uso inappropriato di quella robaccia e di altra roba. Ho saputo dettagli sconcertanti ma oltre all’uso di certa roba, anche altra roba schifosa… Due sono le cose… Che puoi fare dentro una casa?”, ha scritto Rosica. E ancora: “Non posso dire altro perché l’ho saputo da l’unica persona che mi poteva dire tutto. Vedete che tutte le cose le sanno quelli che lavorano ad Amici e i ragazzi. Comunque gli eliminati non possono negare, ci stanno le telecamere e chi doveva vedere ha visto. Maria e la produzione si è comportata benissimo… Ripeto, cose gravissime, oltre a quella roba, anche altra roba non ammessa lì dentro. Una cosa del genere non è mai successa prima nel programma. Questi andavano denunciati. Ormai avete capito tutto ragazzi. Guardate che questa cosa è molto peggiore del caso Bellavia del GF Vip. E poi non l’hanno fatto una sola volta, l’hanno fatto, rifatto e rifatto sapendo di essere ripresi, perché non erano in sé”. A cosa si riferisce Rosica? La sua fonte è davvero a conoscenza dei fatti? La produzione del programma gli chiederà conto delle parole dette in alcune Instagram stories?

