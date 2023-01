È nata ieri 15 gennaio 2023 la nuova iniziativa di Christian Vieri e Bernardo Corradi ma già vanta sui social un seguito di oltre 14 mila follower. Si tratta del nuovo Entertainment Hub e “offre ai giovani un luogo di aggregazione, formazione e intrattenimento tecnologico”. Intanto, dove si trova? Viale Francesco Rastrelli 3 a Milano. E da dove arriva l’idea? Tutto è nato nel maggio 2020 quando Corradi, vedendo dei videogamers professionisti “all’opera”, ha chiesto all’amico Christian Vieri di affiancarlo in un progetto ambizioso: “Non se ne parla, sei la ventesima persona che me lo propone”, la prima risposta del conduttore della Bobotv.

Veniamo al sodo. Di cosa si tratta? “Una sorta di oratorio digitale” sviluppato su 2 piani. È situato all’interno di un locale da 700 metri quadrati e vanta la presenza di ben 24 postazioni Pc per gaming e anche 6 Playstation5 con uno schermo dedicato. “Al di là dei numerosi PC e delle PS5 – spiega Corradi – i nostri ospiti avranno a disposizione anche dieci postazioni da racing, una sala streaming privata, uno studio di virtualizzazione, una stanza con green screen ideale per tiktoker e content-creator, più un mini-cinema di ultima generazione”.

Questo nuovo spazio è, secondo i creatori, “perfetto per chi vuole trovare o perfezionare le potenzialità nel gaming e nell’entertainment digitale. Siamo orgogliosi, è l’hub più innovativo d’Europa e questo offrirà alla nostra città, già caratterizzata da una forte tradizione sportiva, un’opportunità unica di diventare un centro nevralgico anche dell’e-sport”. Il locale ha delle semplici regole, come fanno sapere i due ex calciatori: “La mattina saremo chiusi, perché non vogliamo vedere giovani che trascorrono dieci ore davanti a un monitor”. Inoltre, il Plb World diventerà la nuova casa della Bobotv. Vieri, Adani, Cassano e Ventola andranno quindi in onda, con il loro format di intrattenimento sportivo, da una sala streaming al piano terra che dà su Viale Rastelli, dove tutti i loro fan potranno affacciarsi per guardarli dal vivo.

Un’iniziativa che è stata criticata sul web. “I ragazzini si rimbambiscono“, “È diseducativo, è già difficile allontanarli dai cellulari”. Non si è fatta attendere la risposta dei titolari i quali hanno detto: “Abbiamo un posturologo, che spiega ai ragazzi come posizionarsi davanti al monitor, e una nutrizionista che consiglia una dieta da seguire. C’è pure un regolamento: chi va male a scuola, non può restare con noi. Qui si possono imparare regole e disciplina”.