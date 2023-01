“Quella nel video sono io”. Spuntano nuove rivelazioni all’interno della (fine della) storia dell’anno: la rottura tra Shakira e Piqué. Nel triangolo amoroso che ha appassionato gli utenti del web arriva una quarta persona, un’amica dell’ex attaccante del Barcellona. Tra revenge song e post pubblicati sui rispettivi canali social, Shakira e Piqué non si sono risparmiati proprio nulla. Solo qualche ora fa usciva la notizia della serenata fatta dai fan alla cantante. Poco dopo, ecco un’amica di Piqué su Twitter: “QUANDO È TROPPO È TROPPO”, il tweet misterioso. A cosa si riferisce? Secondo i media spagnoli Clara Chía Marti sarebbe entrata nella vita del calciatore a metà del 2021. La “prova”? Un video postato dal calciatore in quel periodo nel quale si vede lui e una bionda di spalle. In quel momento Shakira era via.

Ma ecco che interviene Anna Tormo Mampel e prova a difendere l’amico Piqué su Twitter: “Smettetela di rendervi ridicoli e mostrate un minimo di professionalità. Dai media alle persone con molti follower che non hanno smesso di parlarne. È stato chiarito un mese fa, ma vedo che non è interessante saperlo: la persona in questo video sono io“.

Tormo aggiunge: “È assolutamente ridicolo che io debba spiegarlo, ma guardando il livello… Quel giorno è stato il primo streaming di Gerard da casa sua e sono andata ad aiutarlo con tutte le cose tecniche di Twitch, dato che lavoro con lui da anni”. Spazientita, conclude: “E a chi dice che nel video c’è scritto ‘Clara’ (perché così è stato sottotitolato da un programma spazzatura) dico: questa si chiama MANIPOLAZIONE, come il 99% delle cose che vi dicono”.