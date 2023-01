Le auto elettriche stanno conquistando sempre più spazio anche nel segmento del lusso. Silenziose e a basso inquinamento, sono diventate l’oggetto del desiderio di molti appassionati dei motori. Peccato, però, che per garantire pari prestazioni, la versione elettrica di alcuni modelli può aver bisogno addirittura di 5 giorni di ricarica. È diventato virale in questi giorni un video su YouTube dove un uomo fa vedere quanto tempo ci vuole per ricaricare la sua auto nuova di zecca, un suv elettrico Hummer da 115 mila euro. Nel filmato, si vede come il mezzo abbia impiegato 5 giorni per ricaricare la batteria di 250 chilowatt. Se invece si vuole impiegare meno tempo nella ricarica bisogna ricorrere a speciali attrezzature, da pagare ovviamente a parte. Il prezzo? Oscilla “da 500 euro ai 2000 solo per l’installazione”. Certo, almeno sulla carta, promettono ricaricare la batteria dell’auto anche in un solo giorno. Ecco quindi il dilemma per i ricconi: spendere i soldi per la corrente elettrica e ricaricare l’auto in 5 giorni o pagare le costose attrezzature e avere l’auto pronta anche nel corso di una sola nottata?