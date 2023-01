Nuovo ristorante, nuovo staff e nuovo look per Flavio Montrucchio conduttore di “Primo appuntamento”, in onda ogni martedì in prima serata su Real Time. Montrucchio accompagnerà i single alla ricerca dell’anima gemella alla sua quinta edizione. Il conduttore è ospite della prima puntata del 2023 del talk Programma, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti. In streaming su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FQMagazine martedì 17 gennaio dalle ore 14.

Lasciata a casa la storica giacca rossa e indossato un completo tutto nuovo, Montrucchio ha aperto le danze di questa nuova avventura guidando e consigliando le coppie, grazie ad una maggiore interazione con i suoi ospiti e un più diretto coinvolgimento durante le cene. Al suo fianco, oltre allo storico barman Mauro e alla brigata di sala puntuale e accogliente, la nuova maître Barbara farà in modo che nel locale tutto sia perfetto. Quest’anno il primo single potrà trovare al bancone dell’aperitivo o direttamente al tavolo un indizio chiave per scoprire in anteprima qualcosa del suo commensale e fantasticare sulla persona che si troverà davanti e sulla possibile affinità che potrà instaurarsi durante la cena.