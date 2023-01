Stava lavorando al terzo piano della sede di Unicredit in via Ruggero Settimo, a Palermo, quando è precipitato da una finestra, morendo sul colpo. La vittima è un lavoratore di una ditta che da 25 anni ha in appalto la manutenzione elettrica dell’istituto di credito, compresa quella della rete dei computer e quella dei condizionatori. Lo riporta Il Giornale di Sicilia.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina, 12 gennaio. Le cause per cui il lavoratore è precipitato dal terzo piano dello stabile sono ancora in corso di accertamento. Gli agenti della scientifica hanno effettuato tutti i rilievi del caso per provare a far luce sulla dinamica della caduta. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono quelle dell’incidente sul lavoro o del malore, ma non si escludono altre piste.