È stato investito da un bus dell’Atac dopo essere scappato dal pronto soccorso. È morto così Lorenzo Moi, 21enne, travolto e ucciso nella notte a Ostia, sulla via del Mare. In base a quanto ricostruito, il giovane alcune ore prima dell’impatto era stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Grassi. Da lì, prima di essere visitato, si è allontanano a piedi contro il parere dei sanitari. È uscito dalla struttura tra le urla, attirando l’attenzione dei presenti. Ha percorso alcuni chilometri e all’altezza dello svincolo con la via del Mare, attorno alle 4 di notte, è stato investito, morendo sul colpo.

Sul fatto indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale: il tratto di strada è stato chiuso per effettuare i rilievi ed è stato riaperto solo poco dopo le 9 di questa mattina, 12 gennaio. Sotto choc l’autista del bus che al momento dell’incidente era da solo a bordo del mezzo. Ha raccontato ai vigili urbani di aver visto l’uomo solo all’ultimo momento e di non aver potuto far niente per evitare l’impatto.

Gli inquirenti stanno cercando di capire perché Moi abbia voluto lasciare di fretta l’ospedale. Per il momento nessuna ipotesi è esclusa, anche quella per cui la vittima possa essere fuggita dal Grassi perché minacciata o inseguita da qualcuno.