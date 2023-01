Un uomo di 27 anni è stato ritrovato morto, con un sacchetto di plastica sulla testa, in un appartamento nella zona di Via Padova, a Milano. Lui, di origini brasiliane, era ospite da un paio di giorni di un uomo italiano di 71 anni, incensurato. È stato quest’ultimo a trovare il corpo del giovane e ad allertare le forze dell’ordine. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno ritrovato il cadavere del 27enne sul letto. Il 71enne, pensionato, ha spiegato che, quando si è svegliato il ragazzo era già morto. Secondo quanto emerso finora, i due la sera prima avevano consumato alcol e droghe. I carabinieri, per ricostruire la vicenda, hanno portato il pensionato in una caserma per interrogarlo. Nell’appartamento sono stati anche eseguiti i rilievi della sezione investigazioni scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Milano.